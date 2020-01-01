«التعليم» تنفي تسريب أسئلة «اللغة الأجنبية الثانية»

نفى الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة تسريب أي امتحان من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية سواء كان فرنساوي أو الماني أو إيطالي أو أسباني قبل بدء اللجنة والتي ستبدأ في العاشرة صباحا بعد قليل.وقال حجازي في تصريح للدستور إن أي ورق متداول الآن ليس له أي علاقة بالامتحان الأساسي، مطالبا أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء الشائعات والتي يكون الغرض منها البلبلة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.