ياسيمن غيث: تبرير التحرش شىء بشع

قالت الفنانة ياسيمن غيث، إن قضايا التحرش التي أثيرت مؤخرًا تسببت في نوبة إفاقة وصحيان للجميع لأنه لا يجوز الصمت عليها.وتابعت: "طول عمري ماشية خايفة وأنا نازلة الشارع بفكر هلبس إيه بفكر مليون مرة.. أبويا وأخويا دايمًا يقولولي ما تلبسيش ده وإلبسي ده لأن المكان القي أنتي رايحاه فيه مشكلة وفيه شباب.. لحد ماتعبت وماصدقنا نتكلم".وأضافت "غيث"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "عشان إحنا فنانات والناس شايفانا شفت ضروري إننا نتكلم ونشجع الكل يتكلم ويكافح الظاهرة المتفشية.. لو فضلنا ساكتين الناس كلها هتتظلم عشان كده قررت أتكلم وأفيد الناس وحكيت تجربتي مع التحرش".وسردت ياسمين غيث قصتها عبر مقطع فيديو على منصة "إنستجرام"، قائلة: "حصلتلي حادثة وأنا في تانية ثانوي أذيتني وعشان كدة أنا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب أني أكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة وبيعمل ده مع أي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه أي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".وأوضحت أن ما ساعدها وقتها صداقة والدتها ووالدها بها وأنها دعمتها وتوجهت معها لتحرير شكوى، قائلة: "عمرهم ماخوفوني أني أحكيلهم حاجة مهما كانت وعايزة أسأل سؤال هو ذنب البنت إيه لو حصلها تحرش أو اغتصاب؟ هي مش غلطانة وعاوزة أقول لكل أولياء الأمور صاحبوا بناتكم واسمعوهم عشان يبقوا أقوياء كفاية أنهم يحكلوا مشاكلهم وياخدوا أفعال تخلي المذنب يأخذ عقابه".وعلقت "غيث" على تبرير التحرش السائد الآن على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "شئ بشعة.. وأنا بشوف تعليقات سخيفة سخافة مش طبيعية.. الفيديو اللي أنا عملته أخد شير كتير ولما كنت بشوف تعليقات اللي مشيرة كنت بشوف كلام غريب زي بيتكلموا ليه؟.. وعاوزة أقلهم بتبرر التحرش ليه للبنت لابسة ولا قالعة مايخصكش.. ليه أنت كولد مش بتمشي خايف وبتفكر تلبس آيه ؟ لأن مافيش بنت بتفكر تغتصب ولد".وأرجعت ياسمين غيث ظاهرة التبرير للتحرش لكون ثقافة الأسر المصرية بنسبة 80% يعطي الحق للشباب للتحرش في ثوب مايسمونه "المعاكسة اللطيفة".