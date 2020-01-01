«حماية المستهلك»: إمهال شركات الـ«أونلاين» 48 ساعة لكشف أسعارها

قال اللواء أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى المقدمة والتي تبلغ 62713 في النصف الأول من 2020، تؤكد انتشار الجهاز في كافة أنحاء الجهورية، فضلًا عن معرفة المواطن المصري بحقوقه التي يضمنها له قانون حماية المستهلك.وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن ثقافة المصري أنه لا يشتكي غالبًا، ذلك لأنه يترسخ في ذهنه أن شكواه لن يتم تلبيتها، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بتسهيل طرق إرسال الشكاوى عبر العديد من الوسائل، والتي من ضمنها "موبايل أبليكيش لجهاز حماية المستهلك، وخدمة الواتساب، والموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، بجانب الخط الساخن للجهاز".وأوضح، أن أبرز الشكاوي للجهاز، تكون في خدمات الإنترنت والهواتف، ثم السلع المعمرة ثم السيارات، مشيرًا إلى أن شكوى المواطن أصبحت تصل في الحال للمكان المختص سواء شركة أو مؤسسة، من خلال نظام إلكتروني بين الجهاز والجهات المتقدم فيها الشكاوي.وأكد أن الجهاز يتواصل مع الشركة أو المؤسسة لمعرفة ما تم حول الشكاوى، وعند عدم حل المشكلة يتم التدخل من الجهاز، كما يتم التواصل مع الشاكي حتى يتم التأكد مع مضمون الشكوى وإجراءاتها حتى يتم إزالة الشكوى.وواصل: "إن قانون حماية المستهلك غطى مجالات عريضة بداية من ساندوتش الفول حتى السيارة، حيث إنه نظم نقاط كثيرة وأعطى حقوقًا كبيرة للمستهلك، من ضمنها ضرورة الإعلان عن سعر المنتج".وأشار إلى أن الجهاز أعطى مهلة 48 ساعة للشركات الـ"أونلاين" للإعلان عن أسعار المنتجات، مؤكدًا أنه من حق المواطن استبدال واسترجاع السلع خلال 30 يومًا حال وجود عيب بها".