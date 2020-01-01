قبل بدء مشروعك.. 6 أسئلة لرواد الأعمال تعزز فرص النجاح

- من هم شرائح العملاء؟

-ما هى القيم المقترحة؟

-ما هى قنوات الاتصال؟

- ما هى أطر العلاقات مع العملاء؟

- ما هى المواد الأساسية؟

- ما هى الأنشطة الرئيسية؟

نشر مشروع "رواد 2030"، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح عددًا من المبادئ والشروط التى ينبغى توافرها لنجاح أى مشروع جديد، فى إطار سلسلة حملات التوعية لرواد الأعمال، والتى تمثلت فى الآتى:يجب تحديد الفئات المختلفة من الناس أو المنشآت التى تستهدفها من خلال الخدمة أو المنتج الذى تقدمه.هى حزمة المنتجات والخدمات التى تخلق قيمة لشريحة محددة من العملاء.يقصد بها تحديد كيفية توصيل المنتج إلى شرائح العملاء.التركيز على الاهتمام بالعلاقات مع العملاء.يصف أهم الأصول اللازمة لنجاح نموذج العمل التجارى.تحدد الأنشطة الرئيسية التى يجب عليك القيام بها لتخرج بخدمة أو منتج يحتاجه العملاء.