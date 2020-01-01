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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قبل بدء مشروعك.. 6 أسئلة لرواد الأعمال تعزز فرص النجاح

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:04 ص
أسئلة لرواد الأعمال
أسئلة لرواد الأعمال تعزز فرص النجاح
أميرة ممدوح
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نشر مشروع "رواد 2030"، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح عددًا من المبادئ والشروط التى ينبغى توافرها لنجاح أى مشروع جديد، فى إطار سلسلة حملات التوعية لرواد الأعمال، والتى تمثلت فى الآتى:

- من هم شرائح العملاء؟
يجب تحديد الفئات المختلفة من الناس أو المنشآت التى تستهدفها من خلال الخدمة أو المنتج الذى تقدمه.

-ما هى القيم المقترحة؟
هى حزمة المنتجات والخدمات التى تخلق قيمة لشريحة محددة من العملاء.

-ما هى قنوات الاتصال؟
يقصد بها تحديد كيفية توصيل المنتج إلى شرائح العملاء.

- ما هى أطر العلاقات مع العملاء؟
التركيز على الاهتمام بالعلاقات مع العملاء.

- ما هى المواد الأساسية؟
يصف أهم الأصول اللازمة لنجاح نموذج العمل التجارى.

- ما هى الأنشطة الرئيسية؟
تحدد الأنشطة الرئيسية التى يجب عليك القيام بها لتخرج بخدمة أو منتج يحتاجه العملاء.

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