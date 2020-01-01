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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني يونس يكشف تجربته القاسية مع كورونا (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:20 م
هاني يونس
هاني يونس
الشيماء زيدان
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن إصابته بفيروس كورونا لم تكن تجربة قاسية صحيًا، لكنها كانت محنة إنسانية، موضحًا أن الأعراض التي صاحبته كانت طفيفة، مؤكدًا أنه حضع للعزل المنزلي ولم يُعزل في مستشفى 5 نجوم كما أشاع البعض.

أضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج دنيانا، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه أصيب بالفيروس هو وزوجته وكان العزل بعيدًا عن أولاده الذين سافروا عند أقاربه، ليقيهم شر العدوى، لذلك كانت التجربة قاسية عليه إنسانيًا؛ لأنه لم يعتد البعد عن أسرته بهذا الشكل.

أشار يونس إلى أنه التزم بالإجراءات اللازمة وطبّقها وفقًا لما نصت عليه وزارة الصحة من برتوكول للعلاج، حتى منّ الله عليه بالشفاء بعد أسبوعين، لذلك تبرع للمركز القومي لخدمات نقل الدم ببلازما دمه عقب تماثله للشفاء حتى يستفيد منها أي مواطن مصري، داعيًا كل المتعافين من فيروس كورونا، والذين وصل عددهم إلى 25 ألف متعاف، بالتبرع ببلازما الدم، مشددًا على أنها ستنقذ أرواح الكثيرين، مشيدًا بمتبرعي البلازما قائلًا إن ثوابهم عظيم عند المولى عز وجل الذي قال في كتابه الكريم: « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».

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