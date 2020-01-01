رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:04 م
آبي أحمد
آبي أحمد
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى إن عددًا من النشطاء الإثيوبيين أطلقوا هاشتاج «آبي أحمد لازم يرحل» للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الأثيوبي، مشيرا إلى أنه تصدر تويتر بعد وقت قليل من إطلاقه.

وأكد «موسى» خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المطالبة برحيل آبي أحمد، جاءت على خلفية مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا، الذي أشعل غضب الإثيوبيين.

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية حاولت إلقاء تهمة قتل هاشالو هونديسا على أطراف أجنبية، وفي النهاية أعلن الإعلام الإثيوبي أن من قتله 3 من الإثيوبيين وتم القبض عليهم.

وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» أصبح متهما بانتهاك حقوق الإنسان والقتل المنظم الذي يستهدف عرقية الأورومو، ووصف ما يفعله من اعتقالات للأوروميين يعد بمثابة إعلان حرب على إقليم أوروميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

الكنيسة تُعلق القداسات بالقاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم