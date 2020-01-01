«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن عددًا من النشطاء الإثيوبيين أطلقوا هاشتاج «آبي أحمد لازم يرحل» للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الأثيوبي، مشيرا إلى أنه تصدر تويتر بعد وقت قليل من إطلاقه.وأكد «موسى» خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المطالبة برحيل آبي أحمد، جاءت على خلفية مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا، الذي أشعل غضب الإثيوبيين.وأضاف أن الحكومة الإثيوبية حاولت إلقاء تهمة قتل هاشالو هونديسا على أطراف أجنبية، وفي النهاية أعلن الإعلام الإثيوبي أن من قتله 3 من الإثيوبيين وتم القبض عليهم.وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» أصبح متهما بانتهاك حقوق الإنسان والقتل المنظم الذي يستهدف عرقية الأورومو، ووصف ما يفعله من اعتقالات للأوروميين يعد بمثابة إعلان حرب على إقليم أوروميا.