وزير الري الأسبق: إثيوبيا تمارس البلطجة السياسية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الأيام الأخيرة عقدت عدة اجتماعات للتفاوض حول أزمة سد إثيوبيا كانت أغلبها مشادات كلامية أمام مراقبين من الاتحاد الأفريقي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الاتحاد الأفريقي كان شاهدا على الاجتماعات وعرض كل طرف وجهة نظره، ومن المتوقع أن يستمر عدم التوافق في اجتماع اليوم والذي يعد الاجتماع الأخير في هذه الجولة.وأوضح أن الجانب الإثيوبي يطلب عدم إلزامه بأي شيء فيما يخص ملء السد على أن يفعل ما يشاء دون موافقة الأطراف المعنية كما يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشاكل قانونية وفنية.وأشار إلى أن إصرار إثيوبيا وتعنتها لا يوصف إلا بالبلطجة السياسية، مؤكدا أن المفاوض المصري يتحمل الكثير.