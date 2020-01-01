«الصحة العالمية» تكشف عن العدو العلني «رقم واحد»

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن العالم لن يستعيد وضعه الطبيعي في المستقبل المنظور، غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 ألفا.وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم جبريسوس للصحفيين بأن الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر، ملاحظا أن عددا كبيرا من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ.