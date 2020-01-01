يجريها شباب مصري.. أبحاث في الذكاء الاصطناعي بالجامعة الألمانية

واصل عدد من شباب الباحثين المصريين بالمقر الرئيسي للجامعة الألمانية الدولية"GIU"، بالعاصمة الإدارية الجديدة إجراء أبحاث علمية فى مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة وعلوم التصميم.وتواصل شباب الباحثين التواصل مع عدد من الأكاديميين والباحثين فى ألمانيا وجميع أنحاء العالم، بهدف توطين أحدث التكنولوجيات في مصر والمنطقة تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية ودولة ألمانيا للجامعة الألمانية الدولية لتكون مركزًا علميًا وبحثيًا وثقافيًا بين أوروبا وإفريقيا، وقد أعدت الجامعة لهم البيئة المناسبة لتشجيع هؤلاء النابغين لتمكينهم من التعامل مع أحدث التكنولوجيات باستخدام التقنيات المتطورة التي تتيحها البنية التحتية الفائقة للمقر بالعاصمة الإدارية مع مساعدتهم على الابتكار، والتميز.و يشرف على هذه المشروعات البحثية مجموعة من أساتذة الجامعة منهم الأستاذ الدكتور سليم عبد الناصر، والدكتور عمرو الموجي، وعبد الرحمن أسامة، ويعد هذا المشروع هو نتاج تعاون بحثي مشترك بين الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية "GIU" بالعاصمة الإدارية، والجامعة الألمانية بالقاهرة "GUC".جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية تقدم التخصصات الحديثة المستقبلية، في مجالات التكنولوجية الحيوية، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم، والإدارة، وإنتاج الدواء، وتهتم الجامعة الألمانية الدولية بتدريب طلابها على استخدامات التكنولوجيا بتطبيقاتها المتعددة، حتى يصبح الطالب فى المستقبل خريج ينافس بقوة فى سوق العمل المصري والعالمي.