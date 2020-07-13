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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد افتتاح «الأسمرات».. 3 روايات رصدت العشوائيات في مصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:14 م
السيسي
السيسي
حسام الضمراني
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المنطقة العشوائية هي منطقة سكنية غير منظمة بنيت في الغالب بدون ترخيص وقد تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وتسمى في مصر "إسكان العشش" وهو ما ظهر في عدد كبير من المناطق بمصر خلال العقود الماضية مما كان له بالغ الأثر على تشويه الوجه الحضاري لمصر، وكانت له انعكاسات ظاهرة فى الخطاب الروائي، ورصدت بعض الروايات ملامح المكان تجاوبًا مع التغيرات الاجتماعية والحضارية المتلاحقة، وهو ما نرصده خلال السطور التالية.

1ـ "معسكر الشياطين".. العشوائيات عند نجيب محفوظ
رسم أديب "نوبل" نجيب محفوظ ملامح الأحياء العشوائية، عبر رواية "قلب الليل"، ثم زاد عليها بما ورد فى إحدى قصص مجموعته "القرار الأخير" التى نشرها عقب حصوله على جائزة نوبل فى الآداب عام 1988، ففي روايته هذه تطالعنا شخصية "جعفر الراوي" التي تأخذنا أشواقه ومشاعره إلى "عشش الترجمان" على طرف القاهرة، بعد أن أحب "مروانة" التى ترعى الغنم مع والدتها، وتنتمى إلى طائفة "الغجر"، وتعيش فى مكان بائس يصفه السارد بـ"معسكر الشياطين" مرة، و"معسكر المشردين" مرة أخرى.

2ـ "أنا عشقت" عشوائيات محمد المنسى قنديل
عام 2012، رصد الكاتب محمد المنسى قنديل عالم العشوائيات فى القاهرة عبر روايته" أنا عشقت " التي صدرت عن دار "الشروق"، وتصور الرواية رحيل بطلها من قرية صغيرة هربا من القهر إلى القاهرة التي يعرفها، ويجد فيها عالما قاسيا مليئا بالتناقضات التي تأخذه من عالم العشوائيات إلى حياة الرفاهية في المنتجعات المسورة وعبر هذه الرحلة يرصد الكاتب تحولات بطلة ضمن تحولات مجتمعية أعمق.

3ـ عشوائيات محمد صلاح العزب
الكاتب محمد صلاح العزب رصد العشوائيات أيضا خلال روايتيه "لونه أزرق بطريقة محزنة"، و"وقوف متكرر" حيث نرى القاهرة بعين الطفل والمدارس المزدحمة غير المنظمة، والشوارع غير الممهدة، والأحياء العشوائية، والعلاقات المتوترة بين سكان المدينة وأنماط البشر الذين يعيشون في هذه المدينة، والفوارق الشاسعة بين مناطقها الراقية ومناطقها الشعبية والعشوائية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات بالمقطم لتطوير العشوائيات، أمس الأحد والتي توفر 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة بها اسانسير، تتكون من أرضى و9 أدوار متكررة لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيه شهريا.

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