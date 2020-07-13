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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كلب مسعور ينهش طفلة حتى الموت بالغربية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:04 م
كلب مسعور
كلب مسعور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقيت نجلة حارس عقار مصرعها متأثرة بجراحها، إثر قيام كلب بنهشها وعقرها حتى الموت أعلى سطح العقار الذى يعمل فيه والدها بشارع الجلاء التابع لدائرة كفرالزيات بمحافظة الغربية.

 تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم كفرالزيات، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام كلب مملوك لأحد السكان بعقر نجلة حارس العقار وتدعى "سما" تبلغ من العمر 5 سنوات، ولفظت أنفاسها متأثرة بجراحها.

انتقلت قوة من مباحث كفرالزيات إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحقيقات، أن الطفلة كانت تلهو على سطح العقار أثناء قيام الأم بنشر الغسيل، ثم هاجمها الكلب وعقرها من رقبتها ومن أماكن مختلفة في الجسد ولم تستطع الإفلات منه رغم محاولات أصحابه إنقاذها.

تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى كفرالزيات للكشف عليها من الطب الشرعي، واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.

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