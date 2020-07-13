انتعاش حركة النقل الجوي الأوروبية بعد رفع إجراءات الإغلاق

عاد مزيد من الطائرات للتحليق في سماء أوروبا، وذلك في ظل تعافي قطاع الطيران من إجراءات الإغلاق التي أصابت القطاع بالشلل مطلع هذا العام.وأحصت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية على مدار أسبوع حتى أمس الأحد 90 ألف و549 رحلة جوية، بارتفاع بنسبة 36.6 % عن المستويات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة العام الماضي.وتحدث الأمين العام للمنظمة إيامون برينان عن " نمو مستدام لحركة الطيران" في تغريدة له اليوم على موقع " تويتر"، مشيرا إلى أن متوسط الرحلات اليومية أقل من 13 ألف رحلة، وهذا يعد أعلى بواقع 1383 رحلة مقارنة بالأسبوع الماضي.