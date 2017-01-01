إخلاء سبيل 4 متهمين في «المحور الإعلامي للإخوان»

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 4 متهمين احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية "المحور الإعلامي" التابع للإخوان، بضمان محل الإقامة.المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية رقم 735 لسنة 2018، وهم كل من: "أ"، و"م. خ"، و"م.و، و"م.ع"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.