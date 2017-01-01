إخلاء سبيل 4 متهمين في «المحور الإعلامي للإخوان»
الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:31 م
حسام محفوظطباعة
قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 4 متهمين احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية "المحور الإعلامي" التابع للإخوان، بضمان محل الإقامة.
المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية رقم 735 لسنة 2018، وهم كل من: "أ"، و"م. خ"، و"م.و، و"م.ع"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية رقم 735 لسنة 2018، وهم كل من: "أ"، و"م. خ"، و"م.و، و"م.ع"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.