الخارجية الروسية: يجب عدم المساس بملف المساعدات الإنسانية لسوريا

شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، على ضرورة عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأن يتم إيصالها بالتنسيق مع حكومتها الشرعية.وأضاف فيرشينين في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا يتم بنجاح من قبل الحكومة السورية داعيا الجميع إلى مواصلة إرسال وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين دون استثناء وانطلاقا من أسس القانون الإنساني الدولي.وأشار فيرشينين إلى أن الإبقاء على معبر واحد لإيصال هذه المساعدات يكفي ولا ينبغي أن يثير القلق لدى أحد، موضحا أن المهمة الرئيسية الماثلة الآن تكمن في تخفيف معاناة السوريين، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر حدودي واحد لمدة عام.