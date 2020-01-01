ضبط 63 شخصًا لمخالفتهم قرار حظر البناء خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 63 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك ضمن جهود جهزة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر، بإيقاف كل صورأ أعمال بناءالمساكن الخاصة بكل المحافظات.