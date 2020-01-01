«الإسكان» تنهي 750 ألف وحدة خلال الـ6 سنوات الماضية (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن القضاء على العشوائيات هو الهدف الاساسي للدولة والوزارة، مشيرا إلى أن السبب في ظهور العشوائيات هو تواجد فجوة كبيرة في أسعار الشقق السكنية بما لا يستطيع تحملها المواطن.ونوه المهندس عمرو خطاب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأن الدولة وفرت العديد من مشاريع الإسكان الاجتماعي المتوسط وفوق المتوسط وغيرها بما يتناسب مع كل شرائح المجتمع.وأوضح أنه جاري الانتهاء من 610 ألف وحدة سكنية في مشروع واحد للاسكان الاجتماعي، وهو أعلى عدد وحدات في مشروع واحد على مستوى العالم، حيث أشاد البنك الدولي به، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 750 ألف وحدة خلال الـ 6 سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بمعدل 200 ألف وحدة كل سنة وهو انجاز غير مسبوق.وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه كان أقصى المشروعات في العهود السابقة لا تتخطى 70 ألف وحدة في السنة، مؤكدا على ما قاله الرئيس السيسي بأن الدولة لها خطة محكمة في أنها ستقوم بتوفير شقة لكل مواطن بمختلف شرائحها وبمقدمات بسيطة بما تتناسب مع دخولهم.