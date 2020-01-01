حبس عاطل لترويج 200 قرص مخدر في المرج

امرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة وترويج الاقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى، للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه.كانت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بالشارع، قد اشتبهت في عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على «200 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، ومبالغ مالية»، وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.