برلماني تشيكي يحمل الناتو والاتحاد الأوروبى مسؤولية عدوانية أردوغان

حمل نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا، حلف شمال الأطلسي ناتو والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن تنامي عدوانية النظام التركي بسبب التزامهما الصمت وعدم تحركهما إزاء ممارساته.وأكد اوكامورا في مقال نشره موقع "قضيتكم" الإلكتروني التشيكي، استحالة قبول تشيكيا أن تستمر بالتواجد في حلف الناتو جنبا إلى جنب مع تركيا التي تقوم بالاعتداء على دول أخرى، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" السورية اليوم.وأشار أوكامورا إلى أن ما تقوم به تركيا في ليبيا يمثل خرقا للقانون الدولي ويهدد بتفاقم الوضع في هذا البلد والتسبب بأزمة هجرة جديدة إلى أوروبا.وحذر أوكامورا من أن السياسة التي ينفذها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ستمثل واحدة من الأسباب الرئيسية في حدوث أزمة أمنية خطيرة في أوروبا قريبا.