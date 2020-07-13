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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: شركات الاتصالات تنصب على المواطنين لتحقيق أرباح (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:21 ص
النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير
ياسمين عباس
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قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه تلقى شكاوى متعددة حول تحايل شركات الاتصالات على بعض العملاء، معتبرا أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات ليس لديهم معرفة أن قطاع كبير من الشعب المصري يتم استغلاله من جانب شركات الاتصالات.

وأشار عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع كبير من العملاء لا يتمكنون من التعامل مع أكواد الخدمات التي ترسلها شركات الاتصالات، حيث يخصم من رصيد العميل دون أن يكون قد وافق على تطبيق الخدمة.

وأوضح أن بعض الشركات تلجأ للتحايل بطرق مختلفة على العملاء لتحقيق أرباح، معقبا: "لما يتم استغلال أسرة واحدة بها 6 تليفونات محمولة.. ده يرضي ربنا، إحنا عندنا إدارة سياسية مبتحبش لا نصب ولا احتيال".

ونوه عضو مجلس النواب، بأنه قدم طلب إحاطة لفحص الشكاوى التي ترد، ولعقد لجنة سريعة ومناقشة الشكاوي ولم يحدث شيء.

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