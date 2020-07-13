برلماني: شركات الاتصالات تنصب على المواطنين لتحقيق أرباح (فيديو)

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه تلقى شكاوى متعددة حول تحايل شركات الاتصالات على بعض العملاء، معتبرا أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات ليس لديهم معرفة أن قطاع كبير من الشعب المصري يتم استغلاله من جانب شركات الاتصالات.وأشار عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع كبير من العملاء لا يتمكنون من التعامل مع أكواد الخدمات التي ترسلها شركات الاتصالات، حيث يخصم من رصيد العميل دون أن يكون قد وافق على تطبيق الخدمة.وأوضح أن بعض الشركات تلجأ للتحايل بطرق مختلفة على العملاء لتحقيق أرباح، معقبا: "لما يتم استغلال أسرة واحدة بها 6 تليفونات محمولة.. ده يرضي ربنا، إحنا عندنا إدارة سياسية مبتحبش لا نصب ولا احتيال".ونوه عضو مجلس النواب، بأنه قدم طلب إحاطة لفحص الشكاوى التي ترد، ولعقد لجنة سريعة ومناقشة الشكاوي ولم يحدث شيء.