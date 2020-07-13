إسبانيا: إصابات كورونا 253 ألفا و908 حالات والوفيات 28403

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 253 ألفا 908 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس بلغت 28403، بينما تعافى 150 ألفا و376 مصابا حتى الآن.ومر الآن نحو 23 أسبوعا من الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.