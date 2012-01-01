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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التجريب فى روايات محمود عوض عبد العال» على طلاب دمنهور قسم اللغة العربية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:58 ص
محمود عوض عبد العال
محمود عوض عبد العال
ايهاب مصطفى
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قرر الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور، تدريس كتاب "التجريب في روايات محمود عوض عبد العال"، دراسة في تقنية الزمن وأثرها"، على طلاب الكلية.

أما عن الدراسة فهي تكشف عن طرائق ما يسمى بالتجريب فى الرواية وذلك من خلال الولوج الى العالم القصصى عند واحد من أهم كتاب القصة فى مصر والوطن العربي وهو القاص والفنان محمود عوض عبد العال وانه كان اسبق زملائه من كتاب القصة فى مصر فى اختيار التجريب شكلا لقصصه وما اختاره من اساليب فنية خاصة كاسلوب تيار الوعي.

يذكر أن الروائي الكبير محمود عوض عبد العال ينتمي لجيل الستينيات وولد بالإسكندرية عام 1943.
تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة 1969.ثم جند ضابطا احتياطيا بالجيش من1971 الى 1975، وحين ظهرت باكورة اعماله "سكر مر"، لفتت إليه الأنطار بشدة، وكتب عنها الكثيرين، ومنهم يحيي حقي وادوار الخراط وسيد حامد النساج، وغيرهم.

كرم في المؤتمر الثالث لأدباء الأقاليم في مجال الرواية عام 1987. مؤسس ورئيس تحرير مجلة أقلام الصحوة للأدباء والفنانين السكندريين (من 1974 إلي 1984) وأصدرت في أربعة أعداد وقدمت للساحة الأدبية والفنية عددًا من الكتاب الجدد. اختير مشرفًا على جريدة (فن وأدب) عن المركز القومي للثقافة والفنون التشكيلية بالإسكندرية عام 1981.

ونوقشت رسالة الماجستير في الأدب والنقد من جامعة الأزهر كلية الدراسات العربية والإسلامية بالإسكندرية بعنوان "محمود عوض عبد العال قاصًا" في عام 2014. وكذلك رسالة الماجستير في قسم اللغة الإنجليزية من جامعة المنيا بعنوان "تأثير تقنية تيار الوعي ممثلة في أعمال جيمس جويس وفرجينيا وولف على أعمال (محمود عوض عبد العال)" في عام 2012. كما صدرت عن أعماله عشرات الدراسات فى الدوريات والكتب المتخصصة والمؤتمرات.

صدر لمحمود عوض عبد العال خمس روايات وخمس مجموعات قصصية إضافة إلى عمل مسرحى وآخر في الفنون التشكيلية وثالث فى الحركات العمالية.
التجريب فى روايات
التجريب فى روايات

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«التجريب فى روايات محمود عوض عبد العال» على طلاب دمنهور قسم اللغة العربية

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