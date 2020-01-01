«التنمية المحلية»: إنشاء مقرات للكشف عن تراخيص الشقق قبل شرائها

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، إن كل الجراجات المغلقة ستفتح ويستغلها السكان لركن سياراتهم، مشيرا إلى أنه سيصدر كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية بكود الجراجات.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع بين وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وفرق العمل في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار أن كل عمارة موجود كود للجراج الخاص بها، وأنه لن تبنى عمارة إلا وفيها جراج تستوعب الشقق.وأكد أنه ستكون هناك مقرات في المحافظات المختلفة يتوجه لها المواطنون الراغبون في شراء شقة في عمارة يطلب الكشف عن الشقة وعن ترخيصها، وذلك سواء متعلقة بالوحدات المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية.