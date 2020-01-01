عايدة رياض: محمود رضا غير نظرة المجتمع تجاة الرقص الشعبى

قالت الفنانة عايدة رياض، إن الراحل محمود رضا كان أسطورة الفن الشعبي في العالم العربي والعالم أجمع، مشيرة إلى أن كل من عمل في مجال الفنون الشعبية تعلم منه فهو الأستاذ في مجاله.وأضافت في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "محمود رضا فنان محارب وله هدف وأنشأ مؤسسة قوامها الأستاذ علي رضا والفنانة فريدة فهمي والفنان والمايسترو العالمي علي إسماعيل".وأشارت إلى أن، الراحل هو من علم كل الأجيال أصول الفن الشعبي واصفة إياه بالمكافح قائلة: "كافح لوحده في مؤسسة أسسها بالحب وكان شغوفًا بالفن المصري وعندما سافر للخارج ووجد كل الفنون الشعبية للدول معروضة في المحافل الدولية زعل وقال إزاي مصر مايبقاش ليها فن شعبي نحو العالمية ومن وقتها كافح وقرر يعمل ده واسس فرقته وجاب محافظات مصر بأكملها لتعلم العادات والتقاليد وإستقاء رقصاته وفنه منها".وقالت إن، أعضاء فرقة رضا كان لديهم مهن وتعليم في مجالات أخرى فمنهم المهندس وغيره لكن أحبوا الرقص ولذلك نجحوا وحققوا فن راقي ومحترم بما أحدث نهضة فنية".وتابعت، أن ثلاثي محمود رضا وشقيقه الأكبر علي رضا والمايستروا الكبير علي إسماعيل سبب هذه النهضة بالإضافة إلى الكبير ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق حتى إكتملت ملامح الفن المصري كاشفة أن فرقة رضا لم تكن مجرد مهنة بل رسالة ورؤية وجراءة.وكشفت أن، فريدة فهمي ومحمود رضا نجحا في تغيير نظرة المجتمع تجاه فن الرقص لما أثبتوه من رقي وإحترام وقد ساعدها ذلك للانضمام للمجال قائلة: "بالطبع اسهموا في رقي نظرة المجتمع تجاه فن الرقص وعلمونا كل حاجة بفنهم الراقي وإنتقائهم للملابس والرسالة".