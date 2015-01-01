رئيس حي حلوان: احتراق 90% من محلات سوق توشكى

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إن حريق سوق توشكى أتى على 90% من السوق، مشيرًا إلى أن الحادث محل تحقيق الآن، للوقوف على السبب وراء ذلك.وأضاف "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوق تم إنشاؤها عام 2015 ومكونة من 514 محلا، ولكن ممراتها ضيقة بعض الشيء.وأوضح أن هناك تضاربا حول الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران في السوق، فهناك من يقول إنه ماس كهربائي، وآخرون يقولون شيئا آخر.