الإبراشي: السيسي أثلج صدور المواطنين بتصريحاته عن توفير شقق للراغبين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن السكن للمواطن أهم ما في الحياة، وهو الذي يتم بناء الكثير عليه وهو الملاذ والملجأ الذي يتم عليه تأسيس الحياة بكاملها، موضحًا أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات، بشأن توفير "شقة" لكافة الراغبين، أثلج صدور المواطنين.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريحات الرئيس السيسي، مهمة وتتماشى مع بناء مصر الجديدة والحديثة، والتي تضمن توفير حياة لائقة لكافة المواطنين.