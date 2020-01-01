رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: السيسي أثلج صدور المواطنين بتصريحاته عن توفير شقق للراغبين

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:48 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن السكن للمواطن أهم ما في الحياة، وهو الذي يتم بناء الكثير عليه وهو الملاذ والملجأ الذي يتم عليه تأسيس الحياة بكاملها، موضحًا أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات، بشأن توفير "شقة" لكافة الراغبين، أثلج صدور المواطنين.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريحات الرئيس السيسي، مهمة وتتماشى مع بناء مصر الجديدة والحديثة، والتي تضمن توفير حياة لائقة لكافة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز لـ«السيسي»: دمت سندًا وداعمًا لهذا الوطن والشعب

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الباز يناشد النائب العام القبض على عبدالله رشدي: يحرض على الفسق

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا