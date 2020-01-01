«العمل الدولية» توضح إجراءات تطهير الأسطح لحماية العمال (فيديو)

نشرت منظمة العمل الدولية فيديو يوضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيف وتطهير الأسطح في أماكن العمل، لحماية العمال من انتقال العدوى، والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل منشآت العمل.يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الأخير بانتهاء فترة حظر التجول، والعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية، مع اتخاذ التدابير الملائمة للوقاية من أي مخاطر صحية، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).