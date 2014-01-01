جلال السعيد: «صخرة منشية ناصر» كانت المحرك الأول لمشروع الأسمرات

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إن قضية العشوائيات في محافظة القاهرة مزعجة للغاية، خاصة أن الحياة في المناطق العشوائية غير آدمية، لافتًا إلى أن مشروع الأسمرات بدأ في أوائل 2014، ولكن الزخم الحقيقي بدأ في 2015 بعد حادث سقوط صخرة منشية ناصر.وتابع السعيد، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة وقتها تمكنت من إنقاذ العديد من الأسر بمنشية ناصر ونقلتهم من مساكنهم، وبعدها سقطت الصخرة على المنازل بعد مرور 3 ساعات، وكانت هذه الواقعة هي المحرك الأساسي للبدء في مشروع الأسمرات.وواصل أن الرئيس بدأ في دعم هذا المشروع بمنح دفع مالية لتمويل المشروع وتوفير أراضي تابعة للقوات المسلحة لإنشاء المشروع.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.