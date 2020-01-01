التهامي يطالب بإقامة حفلات الإنشاد في قصور الثقافة

عبر محمود التهامي نقيب المنشدين عن استيائه الشديد من الحالة الاقتصادية المتردية التي يعانون منها بعد توقف الحفلات الإنسانية واحتفالات الموالد بسبب فيروس كورونا.وأضاف «التهامي» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن المنشدين لم يتوقعوا أن يصل الوضع لما هو عليه حاليا، موضحا أنهم كانوا من أوائل الناس الذين التزموا بقرارات الدولة وإجراءاتها الاحترازية، لافتا إلى أن آخر حفلة له كانت يوم 11 مارس الماضي.وأكد أن الأمر لا يقتصر على المنشدين لكن حفلات الإنشاد تشمل العاملين في مجال الفراشة والطباخين وغيرهم، لافتا إلى أن عمال الأنشطة الفنية هم الأكثر تضررا من أزمة كورونا، ودفعوا الثمن في هذه الأزمة، خاصة أنهم توقفوا بشكل كامل في حين أن المؤسسات المختلفة قللت العمل بشكل جزئي وبنسب معينة.وناشد التهامي وزيرة الثقافة بالسماح بإقامة حفلات الإنشاد في قصور الثقافة بالمراكز المختلفة، وفقا للإجراءات الاحترازية.