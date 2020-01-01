«الإجابة المنطقية صحيحة».. «التعليم» تكشف كواليس تصحيح امتحانات الثانوية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك توقعا لإعلان نتيجة الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة أن عمليات التقدير تسير بدقة وسرعة وفق الجدول الزمني المعتمد من الوزارة.وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور"، إنه عقب انتهاء كل امتحان يعقد اجتماعا موسعا بين مسئولي التقدير في الكنترولات على مستوى الجمهورية مع لجنة وضع لشرح نموذج الإجابة المعتمد، للاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير في كل امتحان لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موضحا أنه تم اتخاذ قرار بالنسبة لأسئلة بم تفسر، وهو الاكتفاء بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.وأوضح أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات خلال تصحيح الامتحانات السابقة، ومنها حصول الطالب على درجات الخطوات التي كتبها حتى إذا لم يصل إلى الناتج النهائي، كذلك تم إضافة جميع البدائل المتاحة من الكتاب المدرسي إلى نماذج الإجابة الرسمية، مشيرا إلى أنه في بعض الأسئلة قررت اللجنة الفنية للامتحان أن كل الإجابات المنطقية يتم اعتمادها صحيحة حتى إذا لم تكن موجودة في نموذج الإجابة.وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية للمعلمين العاملين في التقدير داخل الكنترولات حيث يتم تسليمهم يوميا، واقي للوجه وجوانتي وكمامة لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.ونوه بأن هناك سيارة إسعاف داخل كل كنترول بتتعامل فوريا مع أي أزمة صحية طارئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إصابات كورونا حتي الآن سواء بين الطلاب أو المعلمين.