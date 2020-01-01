2 مليار جنيه لدعم ممن لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة خففت على المواطنين بتوفير الوحدات السكنية بتكلفة أقل وشروط أيسر للشراء بما يناسب ظروفهم المعيشية.أضاف معيط، خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية DMC، الأحد، أن التنوع في الوحدات السكنية وأماكنها ومساحاتها كان مدروسًا بدقة من قبل الدولة، لكي تعطي للمواطن مساحة عريضة من الاختيار فيما يناسبه: "من لا يتوافق مع مسار يستطيع التوافق مع مسار آخر."أفاد بأن السيسي وجه بإنشاء صندوق جديد ضخ فيه ملياري جنيه لدعم المواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي، مؤكدًا أن الدولة بذلك وضعت مسارات متعددة للفئات المختلفة بهدف إيصال الدعم لجميع المصريين.