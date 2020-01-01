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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
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الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعدد من المشروعات
الأحد 12/يوليه/2020 - 07:08 م
السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات
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