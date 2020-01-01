السجيني: السيسي أول رئيس يتصدى لـ«الترهل العمراني»

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم الأحد عدد من المشروعات الحيوية، قائلًا: "مصدر سعادة واطمئنان".وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد": "أحسن الرئيس السيسي عندما تحدث للمرة الرابعة عن مبررات وقف تراخيص البناء، حيث قدم اليوم رؤية شاملة للتعامل مع النسق العمراني، على مستوى المحليات".وأشار إلى أن الوضع العمراني ترهل منذ الستينيات ولم تجرؤ أي حكومة أو رئيس سابق للتصدي لحالة الترهل العمراني.وتابع: «حديث الرئيس السيسي عن ملف مواقف السرفيس والنقل العام أمر يبعث على الطمأنينة بالنسبة لنا»، مشيرًا إلى أن عدد المواقف العشوائية بالقاهرة الكبرى أكثر من الرسمية.وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات قومية، من بينها المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.