محافظ بورسعيد يناقش استعدادات غلق منفذ الشاحنات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعًا لمناقشة بدء غلق منفذ الشاحنات منتصف الشهر الحالي بالتوازي مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الجارية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، واللواء طارق حجاب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، ومحمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد، ويسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد وجهاز التعمير.وأكد محافظ بورسعيد أنه بداية من يوم 15 يوليو الجارى سيتم خروج الحاويات من الميناء إلى شارع عزمي، ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة وعبر قوافل؛ منعًا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على سرعة تنفيذ أعمال تطوير شارع الشاحنات وتكثيف العمل بمعدلات عالية؛ نظرًا لأهمية الشارع الذي يمر على المداخل الرئيسية للمحافظة، موضحًا أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتى شارع 23 ديسمبر والربط على محور 30 يونيو بطول حوالي 4 كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه، مؤكدًا مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار.