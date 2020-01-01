علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

يحيي الفنان الصوفي علي الهلباوي، حفلان غنائيان، الجمعة المقبلة، بساقية الصاوي، ويبدأ الحفل الأول من الساعة 6:00 م إلى 7:30 مساء، والحفل الثاني من الساعة 8:30 إلى 10:00، بحضور 25% فقط من الجمهور.ويشار إلى أن علي الهلباوي، مطرب ومنشد ومبتهل، من مواليد شهر أغسطس عام 1977 بمحافظة القليوبية، وهو عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، وهو ابن المنشد الدينى محمد الهلباوي.شارك الهلباوي في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية، كما كانت له مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال لحبيبتي وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفلة شهرية في المركز الثقافي بساقية الصاوى.