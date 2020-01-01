مرشحان يتقدمان بأوراقهما لمجلس الشيوخ بالدقهلية

أغلقت في الخامسة من مساء الأحد، اللجنة المسؤولة عن تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، برئاسة المستشار إبراهيم حراز رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، أبوابها في اليوم الثاني لاستقبال راغبي الترشح والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم باستقبال أوراق مرشحيّن، فقط، ليرتفع العدد خلال يومين إلى 20 مرشحًا.وتلقت اللجنة خلال اليوم الأول 18 مرشحًا بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب المؤتمر و11 مرشح مستقل، فيما استقبلت اليوم مرشحيّن، وذلك للمنافسة على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة.يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن ووضع حواجز حديدية، لتَحديد خطوط سير راغبي الترشح، فيما طبّقت اللجنة المسؤولة عن تلقّي الطلبات الإجراءات الاحترازية من توفير الكمامات ومواد التطهير، والتأكيد على إجراءات التباعد بين المتواجدين داخل اللجنة ومحيطها وتخصيص أماكن لانتظار المرشحيّن.