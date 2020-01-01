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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أصالة تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ«الحب والسلام»

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:25 م
أصالة
أصالة
حسن أمين
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تواصل المطربة السورية أصالة نصري نجاحها بأحدث أغنياتها "الحب والسلام" والتي طرحتها خلال الأيام الماضية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تخطت حاجز الـ 2 مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 3 يوليو الماضي.

وأغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وطُرحت تزامنًا مع ذكرى ثورة "30 يونيو" ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع، مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

وظهر في مشاهد الفيديو كليب الرموز الفنية وعلماء مصر في مصر والوطن العربي، ومن بينهم الفنان الراحل سعيد صالح، والزعيم عادل إمام، وكوكب الشرق أم كلثوم، وسعاد حسني، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وعالم الفضاء المصري فاروق الباز، والمطربة فيروز، والأديب نجيب محفوظ، بالإضافة إلى ظهور رئيس جمهورية مصر العربية الراحل أنور السادات، ورئيس مصر الحالي عبدالفتاح السيسي.

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