رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الاختبارات النهائية بالكليات

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لجان اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث شملت الجولة كليات التربية، وطب الأسنان، والآثار، والسياحة والفنادق، والتربية النوعية، بالإضافة إلى مبنى المدرجات المركزية، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، اليوم الأحد.و أكد رئيس جامعة الفيوم حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما أكد على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية من حيث وضع أجهزة تعقيم إلكترونية بمداخل جميع الكليات والمباني التي تعقد بها الامتحانات، واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، وأيضا وجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود أساتذة المواد التي يجري فيها اختبار الطلاب لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم، لافتا إلى جاهزية المدن الجامعية لتذليل كافة العقبات لجميع الطلاب المقيمين.وأعلن" شديد" أن العدد الفعلي للطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات في اليوم الثاني الأحد، بلغ 3090 طالب وطالبة،حضر منهم 2970 وتغيب 120.من جهته أشار خالد عطا الله إلى أن نسبة التزام الطلاب بحضور الاختبارات، مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.