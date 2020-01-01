44 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 1244 عينة تسلمها المركز أمس، فيما توفيت حالة واحدة جديدة.وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1433 حالة منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد، منها 1053 حالة نشطة، و341 متعافى، بينما وصل عدد الوفيات إلى 39 حالة.وأشار المركز إلى تسلمه 564 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و78 عينة من سبها، و213 من مصراتة، و67 من زليتن، و320 من بنغازي، وعينتين من مستشفى طرابلس الجامعي.