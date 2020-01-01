رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس أبوقرقاص يتابع الخدمات الطبية بالمركز الطبي الشرقي

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:22 م
الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي
المنيا ـ على حسين
طباعة
تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا المركز الطبي الشرقي بمدينة أبوقرقاص لمتابعة الخدمات الطبية به وتجهيز العيادات الخارجية بالمركز للتسهيل على المواطنين بالمركز رافقه الدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص وعدد من الأطباء حيث تم تفقد أقسام (العيادات الخارجية الجديد – الاستقبال ـ الصيدلية – منفذ صرف علاج فيروس كورونا )

التقى رئيس المركز خلال جولته بالمركز الطبي عددًا من الأطباء والتمريض المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العمل

وأكد رئيس المركز على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر كما أكد على العاملين بتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى وقال أن هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بكل قرية للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم

كما وجه رئيس المركز الشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية ومتطوعين وعاملين في المجال الصحي، والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لمواجهة تحديات الفيروس المستجد والحفاظ على أرواح وحياة المواطنين، مؤكدا أنه على أبناء مركز أبوقرقاص الالتفاف حول هؤلاء الأبطال ودعمهم وعدم الالتفات للشائعات التي من شأنها أن تساهم في إحباط عزيمة هؤلاء الأبطال بل لابد من تكليل مجهوداتهم ودعمهم ليستمروا في مواجهة المعركة الشرسة التي نواجهها حاليا

موضوعات متعلقة

«التموين»: الأهلى سجل لقب نادي القرن منذ 13 عامًا (صور)

الأهلي يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

كيف تحول حي «شبرا» من الانفتاح لمرتع للتكفريين؟

طلعت رضوان يصدر كتاب «التأرجح بين المنطوق والمكتوب»

الثلاثاء.. «تجارة الذهب في إفريقيا» محاضرة بساقية الصاوي

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»