رئيس أبوقرقاص يتابع الخدمات الطبية بالمركز الطبي الشرقي

تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا المركز الطبي الشرقي بمدينة أبوقرقاص لمتابعة الخدمات الطبية به وتجهيز العيادات الخارجية بالمركز للتسهيل على المواطنين بالمركز رافقه الدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص وعدد من الأطباء حيث تم تفقد أقسام (العيادات الخارجية الجديد – الاستقبال ـ الصيدلية – منفذ صرف علاج فيروس كورونا )التقى رئيس المركز خلال جولته بالمركز الطبي عددًا من الأطباء والتمريض المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العملوأكد رئيس المركز على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر كما أكد على العاملين بتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى وقال أن هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بكل قرية للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهمكما وجه رئيس المركز الشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية ومتطوعين وعاملين في المجال الصحي، والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لمواجهة تحديات الفيروس المستجد والحفاظ على أرواح وحياة المواطنين، مؤكدا أنه على أبناء مركز أبوقرقاص الالتفاف حول هؤلاء الأبطال ودعمهم وعدم الالتفات للشائعات التي من شأنها أن تساهم في إحباط عزيمة هؤلاء الأبطال بل لابد من تكليل مجهوداتهم ودعمهم ليستمروا في مواجهة المعركة الشرسة التي نواجهها حاليا