إحالة عاطل متهم بالاتجار بالعملة للمحاكمة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، إحالة عاطل متهم بالاتجار بالعملة بمصر الجديدة للمحاكمة.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عقب ورود تحريات تأكد قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأقل من السعر المتداول.وبإعداد الأكمنة بمعرفة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على ٣٠٠ ألف جنيه مصرى ومبلغ 9000 دولار أمريكي).وبمواجهته أقر بالواقعة، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط "من عملة الدولار" خاصة بأحد العملاء، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.