حي الكوثر بسوهاج يشن حملات صباحية ومسائية لصيانة الشوارع (صور)

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر برئاسة أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بسلسلة حملات مكثفة شملت الحملة منطقة النسيج اليدوي القديمة ومساكن منخفض التكاليف ومجمع الصناعات الصغيرة.وأكد "الشطورى"أنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف حملات النظافة والتشجير والاهتمام بالنظافة والتجميل من أجل خلق بيئة حضارية وجمالية ونظيفة للمواطنين.قامت إدارة الحي بقص وتهذيب ورى الأشجار بالشارع الرئيسي وشارع رئاسة الحي.وأضاف أنه تم صيانة أعمدة الإنارة وإحلال وتغيير لمبات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة بمنطقة مساكن منخفضة التكاليف بالكامل.وأشار الى أن الحي يواصل تنفيذ عدة حملات مسائية لصيانة أعمدة وتركيب كشافات إنارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بجوار عمارات الإسكان الاجتماعي دعما من الحي إلى المنطقة الصناعية.كما قامت الوحدة برش وتطهير مبنى رئاسة الحى ومبنى مباحث فرق الشرق وقسم شرطة الكوثر وإدارة الحماية المدنية ومبنى مركز التطوير التكنولوجي التابع لوزارة التربية والتعليم ومبنى مكتب التموين ودار رعاية الأحداث ( مجمع الدفاع الإجتماعي ) ومبنى مؤسسة البنين (دار الأيتام) ومبنى مكتب التأمينات الاجتماعية ومبنى مكتب السجل التجاري وجارٍ العمل حسب المستجدات اليومية والأولوية لأماكن التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كوروناوأسفرت الحملة عن رفع ٣٠ طن تقريبًا مخلفات صلبة وقمامة وأتربة حيث يتم صيانة جميع مناطق الحي تباعًا وفقًا لخطة موضوعة.