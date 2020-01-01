محافظة الإسماعيلية تمنع بيع أو تأجير أي أراضٍ بالمنطقة الصناعية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 507 لسنة 2020 بشأن حظر ومنع التعامل على أي قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية بأي نوع من أنواع التصرفات سواء "التنازل للغير أو البيع أو التأجير والمشاركة" أو إجراء أى قيد من القيود أو ترتيب أى حق عينى لصالح أي جهة عليها أو فرد إلا بعد الرجوع إلى المحافظة والحصول على موافقة كتابية من لجنة إدارة المنطقة الصناعية وأى تصرف بالمخالفة لذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به فى مواجهة المحافظة ويكون للمحافظة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن المضي قدما في تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضي الدولة وحق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستكمالا لجهود الدولة لاسترداد كافة الاراضى المتعدى عليها وانهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.