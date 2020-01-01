توزيع درجات مادة الكيمياء للثانوية العامة
الأحد 12/يوليه/2020 - 03:25 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات مادة الكيمياء 2020، الذي ادوه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، صباح اليوم.
- السؤال الثاني: درجة واحدة
- السؤال الثالث: درجة واحدة
- السؤال الرابع: درجة واحدة
- السؤال الخامس: درجة واحدة
- السؤال السادس: درجة واحدة
- السؤال السابع: درجتين
- السؤال الثامن: درجتين
- السؤال التاسع: درجتين
- السؤال العاشر: درجة واحدة
- السؤال الثاني عشر: درجتين
- السؤال الثالث عشر: درجة واحدة
- السؤال الرابع عشر: درجة واحدة
- السؤال الخامس عشر: درجة واحدة
- السؤال السادس عشر: درجتين
- السؤال الـ السابع عشر والثامن عشر: درجتين
- السؤال التاسع عشر: درجة واحدة
- السؤال العشرون: درجة واحدة.
- الاسئلة من الـ 21 حتى 24: درجة واحدة
- السؤال الـ 25: درجتين
- السؤالين الـ 26 و27: درجتين
- الأسئلة من الـ 28 حتى 30: درجة واحدة
- السؤال الـ 31: درجة واحدة
- السؤالين الـ 32 و33: درجة واحد
- السؤال الـ 34 و35: درجتين
- السؤال الـ36: درجتين
- الاسئلة من الـ 37 حتى 39: درجة واحدة
- الاسئلة من الـ40 حتى 42: درجة واحدة
- السؤال الـ 43: درجتين
- السؤال الـ 44: درجتين
- السؤال الـ 45: درجتين
توزيع درجات الكيمياء- السؤال الأول: درجة واحدة
- السؤال الثاني: درجة واحدة
- السؤال الثالث: درجة واحدة
- السؤال الرابع: درجة واحدة
- السؤال الخامس: درجة واحدة
- السؤال السادس: درجة واحدة
- السؤال السابع: درجتين
- السؤال الثامن: درجتين
- السؤال التاسع: درجتين
- السؤال العاشر: درجة واحدة
يهمك أيضاً:
- السؤال الحادي عشر: درجة واحدة
- السؤال الثاني عشر: درجتين
- السؤال الثالث عشر: درجة واحدة
- السؤال الرابع عشر: درجة واحدة
- السؤال الخامس عشر: درجة واحدة
- السؤال السادس عشر: درجتين
- السؤال الـ السابع عشر والثامن عشر: درجتين
- السؤال التاسع عشر: درجة واحدة
- السؤال العشرون: درجة واحدة.
- الاسئلة من الـ 21 حتى 24: درجة واحدة
- السؤال الـ 25: درجتين
- السؤالين الـ 26 و27: درجتين
- الأسئلة من الـ 28 حتى 30: درجة واحدة
- السؤال الـ 31: درجة واحدة
- السؤالين الـ 32 و33: درجة واحد
- السؤال الـ 34 و35: درجتين
- السؤال الـ36: درجتين
- الاسئلة من الـ 37 حتى 39: درجة واحدة
- الاسئلة من الـ40 حتى 42: درجة واحدة
- السؤال الـ 43: درجتين
- السؤال الـ 44: درجتين
- السؤال الـ 45: درجتين