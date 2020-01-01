رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع درجات مادة الكيمياء للثانوية العامة

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:25 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات مادة الكيمياء 2020، الذي ادوه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، صباح اليوم.

توزيع درجات الكيمياء

- السؤال الأول: درجة واحدة

- السؤال الثاني: درجة واحدة

- السؤال الثالث: درجة واحدة

- السؤال الرابع: درجة واحدة

- السؤال الخامس: درجة واحدة

- السؤال السادس: درجة واحدة

- السؤال السابع: درجتين

- السؤال الثامن: درجتين

- السؤال التاسع: درجتين

- السؤال العاشر: درجة واحدة

يهمك أيضاً:



- السؤال الحادي عشر: درجة واحدة

- السؤال الثاني عشر: درجتين

- السؤال الثالث عشر: درجة واحدة

- السؤال الرابع عشر: درجة واحدة

- السؤال الخامس عشر: درجة واحدة

- السؤال السادس عشر: درجتين

- السؤال الـ السابع عشر والثامن عشر: درجتين

- السؤال التاسع عشر: درجة واحدة

- السؤال العشرون: درجة واحدة.

- الاسئلة من الـ 21 حتى 24: درجة واحدة

- السؤال الـ 25: درجتين

- السؤالين الـ 26 و27: درجتين

- الأسئلة من الـ 28 حتى 30: درجة واحدة

- السؤال الـ 31: درجة واحدة

- السؤالين الـ 32 و33: درجة واحد

- السؤال الـ 34 و35: درجتين

- السؤال الـ36: درجتين

- الاسئلة من الـ 37 حتى 39: درجة واحدة

- الاسئلة من الـ40 حتى 42: درجة واحدة

- السؤال الـ 43: درجتين

- السؤال الـ 44: درجتين

- السؤال الـ 45: درجتين



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الأهلي يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

كيف تحول حي «شبرا» من الانفتاح لمرتع للتكفريين؟

طلعت رضوان يصدر كتاب «التأرجح بين المنطوق والمكتوب»

الثلاثاء.. «تجارة الذهب في إفريقيا» محاضرة بساقية الصاوي

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»