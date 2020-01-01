توزيع درجات مادة الكيمياء للثانوية العامة





- السؤال الحادي عشر: درجة واحدة- السؤال الثاني عشر: درجتين- السؤال الثالث عشر: درجة واحدة- السؤال الرابع عشر: درجة واحدة- السؤال الخامس عشر: درجة واحدة- السؤال السادس عشر: درجتين- السؤال الـ السابع عشر والثامن عشر: درجتين- السؤال التاسع عشر: درجة واحدة- السؤال العشرون: درجة واحدة.- الاسئلة من الـ 21 حتى 24: درجة واحدة- السؤال الـ 25: درجتين- السؤالين الـ 26 و27: درجتين- الأسئلة من الـ 28 حتى 30: درجة واحدة- السؤال الـ 31: درجة واحدة- السؤالين الـ 32 و33: درجة واحد- السؤال الـ 34 و35: درجتين- السؤال الـ36: درجتين- الاسئلة من الـ 37 حتى 39: درجة واحدة- الاسئلة من الـ40 حتى 42: درجة واحدة- السؤال الـ 43: درجتين- السؤال الـ 44: درجتين- السؤال الـ 45: درجتين