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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وسلع تموينية مدعمة في أبوقرقاص

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:21 م
حملة تموينية في أبوقرقاص
حملة تموينية في أبوقرقاص
المنيا ـ على حسين
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حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، 12 مخالفة تموينية خلال عدد من الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية من خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين مخالفات لمحلات تجارية دون ترخيص- ضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية- تصريف وتجميع سلع تموينية مدعمة- بالإضافة للمرور على المخابز البلدية بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ اللازم مع المخالفين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإحالتها ومرتكبيها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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