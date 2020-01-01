توجيهان من السيسي للحكومة بشأن مواقف النقل العام بالقاهرة وسانت كاترين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمراجعة مواقف النقل العام بالقاهرة، بحيث يجرى مراجعة المناطق التي بها مواقف كبيرة وتزال، وتنشأ لها جراجات.وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بالتخطيط لتطوير وإنشاء مدينة سانت كاترين الجديدة باعتبارها مدينة تاريخية ويجب تطويرها بشكل يليق بعظمتها.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.