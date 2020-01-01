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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم المنيا»: تحرير محاضر الغياب بعد ساعة من بدء الامتحان

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:39 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، أنه بناء على التعليمات الوزارية فإنه تم التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة البالغ عددها 133 لجنة عامة على مستوى المحافظة بضرورة تحرير محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد الساعة التاسعة وقبل الساعة العاشرة ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الأحد - أنه تم التنبيه على تحرير محضر بمرض أي طالب أو طالبة يفيد بعدم قدرته على استكمال الامتحان، على أن يوقع المسؤول الصحي باللجنة على هذا المحضر.

ويؤدي 36 ألف و143 طالب وطالبة بالمحافظة امتحانات الثانوية العامة من خلال 133 لجنة عامة على مستوى الإدارات التعليمية التسع بمركز المحافظة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

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