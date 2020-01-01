التحقيق مع شخص عذب «كلب» بشرفة شقته في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالضرب بشرفة الشقة سكنه، وسؤال شهود العيان.و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث العامة، يفيد برصد فيديو متداول علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب وضرب "كلب" أثناء تواجده بشرفة شقته.توصلت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية إلى تحديد مكان مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، وباستدعائه وسؤاله أقر بصحة الواقعة وقيامه بضرب الكلب "ملكه" بقصد تأديبه وتدريبه علي سماع الكلام والطاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.