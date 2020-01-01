719 إصابة جديدة بكورونا فى قيرغيزستان

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأحد، تسجيل 719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 10،629 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية - أن من بين الحالات الجديدة يوجد 500 حالة في العاصمة بيشكيك، و13 في منطقة تشوي، و96 حالة في منطقة جلال أباد.وأضافت أن 151 مريضًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي متعافين بلغ حتى الآن 3387 حالة.أما عن عدد المصابين بالفيروس بين الأطقم الطبية، فقد أعلنت الوزارة تسجيل 127 حالة في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس التاجي بين الأطقم الطبية إلى 1719 حالة، تعافى منهم حتى الآن 552.وأشارت الوزارة إلى أن 7 مصابين بالفيروس توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات في الجمهورية الواقعة بوسط آسيا إلى 132 حالة.