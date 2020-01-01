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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بدء امتحان الكيمياء لطلاب «علمي الثانوية الأزهرية»

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:25 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
أميرة العناني
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بدأ منذ قليل امتحان ماده الكيمياء لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020.

وحرص القائمين على لجان الامتحانات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع الكمامات على الطلاب وقياس درجة الحرارة، وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي داخل لجان الامتحانات.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 20192020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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