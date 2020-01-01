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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القرآن وسيلة الطلاب والأهالي للتقرب من الله قبل دخول الامتحانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:24 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
سمر مدحت
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على رصيف مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين، التابعة لمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، يقف طلاب الثانوية العامة وهم يشعرون بالتوتر وللخوف، قبيل دقائق من دخل امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ولجأ عدد كبير من الطلاب إلى القرآن الكريم من أجل التقرب به إلى الله لتسهيل الامتحانات في الداخل، بدلا من مراجعة المادة من المذكرات لما رأوا فيه راحة واطمئنان.

وقال الطالب بدر أحمد، أحد طلاب المدرسة، إنه يشعر بتوتر وخوف شديد من الامتحان، واعتاد دوما على قراءة القرآن الكريم قبيل دخول اللجنة من أجل إزالة ذلك التوتر حتى يستعيد كل ما استذكره خلال الأيام الفائتة.

وأضاف: "القرآن السنة دي مش بس عشان الامتحانات تيجي سهلة لكن عشان ربنا يحفظنا من المرض والوباء، لأنه عالم إننا بنمتحن في ظروف صعبة جدا ومعرضين للعدوى في اي وقت".

وايدته إحدى أولياء الأمور التي تقرأ القرآن أيضا، قائلة إنه الوسيلة الوحيدة أمامهم في الوقت الحالي من أجل التقرب إلى الله ودعاؤه بسهولة الامتحانات: "الأضرحة مقفولة اليومين دول عشان كورونا كنت بروح دائما في وقت الثانوية العامة عشان ادعي لاولادي دلوقتي وليس أمامي غير القرآن الكريم".

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